L’agente lo propone in Premier: la Juve trema

L’agente lo propone in Premier League: la Juventus teme di poter perdere il centrocampista

La Juventus si prepara alla ripresa del campionato e attende di riaccogliere anche Adrien Rabiot che ha raggiunto la finale del Mondiale con la sua Francia.

Il centrocampista francese ha disputato un ottimo Mondiale, trovando anche un gol e un assist. Rabiot è diventato imprescindibile per Deschamps, tanto da aver saltato soltanto la semifinale per un problema fisico. Rabiot potrebbe alzare la Coppa del Mondo e diventare ancor più ambito in chiave mercato. Sono diversi i club ad averlo puntato, ancor di più alla luce dell’ottimo Mondiale disputato in Qatar che si avvicina all’atto finale.

Juventus: Rabiot proposto in Premier League

Rabiot in questo momento è un nome molto ambito sul mercato. Secondo quanto riportato da ’90min.com’, l’entourage del giocatore lo avrebbe proposto a diversi top club di Premier League.

Non solo il Chelsea, ma anche Arsenal e Tottenham che hanno avuto diversi contatti con l’agente di Rabiot. Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2023, molte squadre vorrebbero puntare il francese a parametro zero. La Juventus vorrebbe rinnovarlo ma l’accordo non è ancora stato raggiunto.