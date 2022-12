Mourinho spiazza la Juve: il verdetto è UFFICIALE

È giunta una notizia importante sulla Roma targata mister José Mourinho, che riguarda indirettamente anche il calciomercato della Juventus

La sessione del calciomercato di gennaio è sempre più vicina. La Juventus, così come tutte le altre società di Serie A, sta approfittando della lunga pausa per il Mondiale qatariota al fine di studiare in maniera più approfondita le prossime mosse da compiere sul doppio fronte, entrate e uscite.

E a proposito dei possibili nuovi acquisti, c’è una situazione che attrae particolarmente l’attenzione della dirigenza torinese e di mister Massimiliano Allegri. Il riferimento è a Rick Karsdorp, terzino destro olandese di proprietà della Roma targata José Mourinho. Prima che si interrompesse il campionato, come noto, si è generata una vera e propria rottura tra l’ex Feyenoord e lo Special One, che dopo la sfida in trasferta contro il Sassuolo aveva perfino accusato il classe ’95 di tradimento verso la squadra giallorossa (senza citarlo direttamente). Sembrava che la spaccatura fosse insanabile, anche perché lo stesso tecnico portoghese, in conferenza stampa, invitò Karsdorp a cercarsi un nuovo club per gennaio. E la ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, continua ad essere spettatrice interessata della vicenda, ma i Friedkin e Tiago Pinto cederebbero il laterale solo ed esclusivamente a titolo definitivo. Ostacolo non semplice da superare. Nel frattempo, Mourinho manda un segnale non indifferente.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: Karsdorp titolare nell’amichevole Roma-Cadice

A breve i capitolini, ora in ritiro in Portogallo, scenderanno in campo per giocare l’amichevole contro il Cadice. A sorpresa, l’allenatore lusitano ha deciso di schierare titolare l’esterno olandese, che dunque partirà dal primo minuto. Nel rapporto tra i due è tornato il sereno oppure si tratta solo di una tregua forzata e temporanea.

Conoscendo la personalità dirompete dello Special One, viene da pensare che forse le cose si stiano realmente sistemando. È presto, però, per affermarlo con certezza. Il tempo darà i suoi verdetti: inanto la Juventus osserva.