Sinisa Mihajlovic non ce l’ha fatta: il mondo del calcio in lutto

Tragica notizia per tutto il mondo del calcio: Sinisa Mihajlovic si è spento all’età di 53 anni dopo aver lottato contro la malattia

Sinisa Mihajlovic ha lottato come un vero leone, rappresentando un esempio per tutti quelli afflitti da gravi malattie, ma alla fine ha dovuto socombere. La leucemia mieloide acuta datata 11 luglio 2019 (e annunciata coraggiosamente al mondo due giorni dopo) lo ha sconfitto dopo una battaglia che ha visto l’ex tecnico e giocatore non arrendersi mai. Fino alla tragica notizia comunicata dalla famiglia nel pomeriggio del 16 dicembre.

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato“, si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia.

Grande il cordoglio, espresso già attraverso i social e con i comuncati dei vari club d’Italia e di diverse testate giornalistiche anche estere, per la prematura scomparsa di un grande guerriero, a cui tutti si erano affezionati negli ultimi anni.