Di Maria lascia la Juve: lo vuole l’ex Serie A

Il futuro di Angel Di Maria sarà lontano dalla Juventus: arriva l’indiscrezione che fa infuriare Allegri, ecco chi lo vuole

Se da un lato gli affari extracalcistici mettono in ansia il popolo bianconero, con la Juventus avvolta nell’Inchiesta Prisma, dall’altro il campo tornerà molto presto a parlare.

La sfida in casa della Cremonese il prossimo 4 gennaio rappresenterà l’esordio, nel 2023, dei bianconeri in Serie A. Allegri lavora con gli uomini a disposizione e, nel frattempo, attende buone nuove per quanto riguarda i possibili rinforzi da accogliere nel calciomercato di gennaio. È tuttavia in vista di giugno che la società torinese potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione, dirigenziale e tecnica. E per quanto concerne la squadra, un nome destinato a scatenare non pochi dibattiti pare essere quello di Angel Di Maria. Il ‘Fideo’, falcidiato dagli infortuni, ha comunque mostrato lampi di grande calcio con la ‘Vecchia Signora’: il suo contratto, però, scadrà il prossimo 30 giugno. E c’è già la fila tra le grandi d’Europa per accogliere l’argentino che domenica si giocherà la Coppa del Mondo, con Messi e compagni, contro la Francia. Dalla Spagna sono certi: un club su tutti vuole prenderlo a zero durante la prossima estate.

Di Maria torna in Spagna: la situazione

Si tratta del Siviglia di Monchi, secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com’. Il quotidiano sostiene come la società spagnola, in piena crisi di risultati (è terzultima a soli 11 punti nella Liga) proverà a puntare forte sull’ex Real Madrid.

In estate, infatti, Monchi potrebbe tentare l’assalto a Di Maria, approfittando della presenza di Acuna e del Papu Gomez per convincerlo a ritornare in Spagna. Tra Siviglia e Betis poi, in città, sarebbero addirittura sei gli argentini. Un fattore che può risultare decisivo nella scelta della prossima squadra, con Di Maria che difficilmente rivedrà gli accordi con la Juventus rimanendo a Torino. Il Siviglia proverà, dunque, a risalire subito la classifica prima di stupire con un’estate all’insegna di grandi colpi di mercato: Di Maria su tutti.