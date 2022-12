Ribaltone al Milan, annuncio in diretta: “È ufficiale”

Il Milan riflette sulle prossime mosse da compiere in ambito di calciomercato, ma pensa pure al fronte rinnovi: arriva l’annuncio in diretta

Il Milan prosegue la preparazione a Dubai in vista della ripresa del campionato. Paolo Maldini e Frederic Massara, dal canto loro, stanno approfittando della pausa per il Mondiale al fine di riflettere in maniera più approfondita sulle prossime mosse da compiere in ambito di calciomercato.

Non solo, perché in casa ‘Diavolo’ tengono banco alcune situazioni da risolvere il prima possibile relative al fronte rinnovi. In primis, chiaramente, quella riguardante il futuro di Rafael Leao. L’attaccante portoghese presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e, come noto, piace parecchio al Chelsea. Ma attenzione anche a Ismael Bennacer, uno degli elementi principali nello scacchiere di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, rinnovo Bennacer: annuncio in diretta su Tv Play

Anche l’accordo dell’algerino terminerà tra due estati e pare, inoltre, che di recente il calciatore abbia cambiato procuratore. Sull’argomento in questione è intervenuto a ‘Calciomercato.it‘ – sul canale Twitch di Tv Play – Damiano Coccia soprannominato ‘Er Faina’.

“Bennacer ha ufficialmente cambiato agente, passando ad Enzo Raiola. I discorsi sul rinnovo riprenderanno subito dopo che il Milan sarà rientrato da Dubai – ha spiegato ‘Er Faina in diretta –, ma c’è tutta la volontà da parte del calciatore e del suo nuovo procuratore di proseguire il rapporto. Chiaramente, però, un’offerta irrinunciabile verrebbe presa in considerazione“.