Colpo Mondiale per la Juventus: un baby come “acconto”

La Juventus sogna Enzo Fernandez: il giovane Kenan Yildiz come possibile ‘acconto’ per l’affare

Il Benfica è fortemente interessato a Kenan Yildiz, centrocampista offensivo turco classe 2005, di proprietà della Juventus.

La Juventus potrebbe “sfruttare” l’interesse del Benfica per Kenan Yildiz per arrivare a Enzo Fernandez, o comunque per ottenere uno sconto. Il club portoghese, infatti, ha palesato interesse per il classe 2005 della Primavera bianconera, autore di nove gol e cinque assist in diciassette gare giocate fino a questo momento.

Prelevato la scorsa estate dal settore giovanile del Bayern Monaco, Kenan Yildiz è uno dei gioiellini del vivaio bianconero ed è già finito nel mirino di molti club europei tra cui, appunto, il Benfica. La Juventus non ha certamente intenzione di svenderlo, ma potrebbe far leva sull’interesse dei lusitani per rinforzare il centrocampo.

Calciomercato Juventus, Yildiz acconto per Enzo Fernandez

L’idea della Juventus, infatti, potrebbe essere quella di cedere Kenan Yildiz al Benfica come “acconto” per Enzo Fernandez, centrocampista del Benfica, tra i protagonisti dell’Argentina finalista ai Mondiali in Qatar.

Valutato circa trentacinque milioni di euro, Enzo Fernandez potrebbe rappresentare un rinforzo di assoluto spessore per il centrocampo della Juventus. Ancora molto giovane (è un classe 2001) ringiovanirebbe la mediana bianconera e arriverebbe per una cifra relativamente bassa.