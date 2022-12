Tutto per il ritorno in Nazionale: Milan scartato

Dopo la mancata convocazione al Mondiale il centrocampista è pronto a tutto per riconquistarla: Milan che viene scartato

La stagione per i club italiani sta ormai per ricominciare e nel frattempo si aprirà anche la finestra invernale di calciomercato. Il Milan vorrà accorciare le distanze dal Napoli capolista e cercare di mettere a segno una rimonta che porterebbe i rossoneri al secondo scudetto consecutivo. Dal mercato però Stefano Pioli avrà bisogno di nuovi innesti.

In particolare il Milan sembrerebbe aver puntato il mirino su un centrocampista in uscita dal Real Madrid. I piani del calciatore però sarebbe diversi e avrebbe già scelto la nuova destinazione.

Calciomercato, Ceballos sceglie il Real Betis: Milan messo da parte

Il futuro di Dani Ceballos sembrerebbe essere ormai lontano dal Real Madrid. Il centrocampista ha un contratto fino a giugno 2023 con i ‘Blancos’, che al momento non penserebbero al prolungamento. Ceballos però sembrerebbe avere già le idee chiare per il suo futuro.

La mancata convocazione al Mondiale per Ceballos è pesata molto e ora lo spagnolo vorrebbe riconquistare un posto nella Nazionale ‘Roja’. Per farlo dovrà sicuramente lasciare il Real Madrid e avere più spazio. Così il centrocampista sembrerebbe intenzionato a scegliere il Real Betis come prossimo club. Rimanere in Spagna potrebbe essere un punto in più per riconquistare la Nazionale. In questo modo però verrebbe tagliato fuori definitivamente il Milan.