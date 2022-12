‘Paga’ De Ketelaere: doppio sprint di Maldini

Il Milan si muove per un doppio importantissimo colpo durante la prossima estate: dipende tutto da De Ketelaere

La sfida alla Salernitana, il prossimo 4 gennaio, si avvicina. Stefano Pioli lavora con il suo gruppo con la speranza di tornare a vedere i rossoneri esultare, scalando una classifica che vede il Napoli già molto lontano a 8 lunghezze di distanza dai campioni d’Italia.

Un secondo posto che non può bastare e, intanto, Maldini e Massara lavorano a quella che sarà la prossima stagione. Diverse le riflessioni che la dirigenza milanista sta già facendo e, una di questa, riguarda certamente Charles De Ketelaere. Un fantasma, fino a questo momento, nell’economia di gioco del ‘Diavolo’. Apparso insicuro e insufficiente in praticamente tutte le sue apparizioni con la maglia del Milan, il belga è chiamato a dare risposte nell’immediato. Entro fine anno vi sarà la pazienza di aspettarlo ma, da giugno, alle giuste condizioni l’ex Bruges potrebbe anche dire addio riportando nelle casse rossonere 30-35 milioni. Denaro che il Milan ha intenzione di reinvestire, per arrivare a rinforzare con risultati concreti la rosa di Pioli. De Ketelaere out, il suo sostituto può essere Martin Baturina. Talento 19enne della Dinamo Zagabria, nazionale croato, ha già discreta esperienza europea (quest’anno ha giocato sia in Champions League che Europa League) ed è considerato un talento dal sicuro avvenire.

Bye bye De Ketelaere: il Milan prende anche il nuovo Kalulu

3 reti e 4 assist in 26 presenze per Baturina che la Dinamo Zagabria valuta 12-13 milioni di euro. Attenzione, poi, perché con il tesoretto accumulato Maldini andrebbe ad operare anche in difesa: al centro Tomori e Kalulu sono intoccabili ma serve un terzo affidabile e di talento.

Per questo motivo, Castello Lukeba, per il quale il Lione chiederebbe almeno 20 milioni di euro. Considerato il nuovo Kalulu, per caratteristiche tecniche, il 20enne francese farebbe comodo ai rossoneri che vogliono costruire la difesa del futuro. Ecco quindi che la cessione di De Ketelaere può portare un doppio colpo di prospettiva per il Milan 2023/24: Baturina e Lakeba nel mirino di Maldini.