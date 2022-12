Zidane e il ritorno alla Juve: colpo top a centrocampo

Zinedine Zidane potrebbe tornare alla Juventus e portare con sé il primo rinforzo per il nuovo centrocampo bianconero

La Juventus è tra le opzioni per il futuro di Zinedine Zidane, in attesa di una nuova panchina dopo l’ultima avventura alla guida del Real Madrid. E c’è già il nome a cui affidare il centrocampo.

C’è anche la Juventus tra le squadre in lizza per il ritorno in panchina di Zinedine Zidane. Il tecnico francese è ancora fermo dopo l’addio al Real Madrid di un anno e mezzo fa. Lo vorrebbero ingaggiare tanti club, ma i più accreditati sono quello bianconero ed il Paris Saint-Germain.

Ma non solo: oltre a le due squadre di club, anche la Nazionale brasiliana starebbe pensando all’ex centrocampista Pallone d’oro per il post Tite dopo l’eliminazione ai Mondiali in Qatar per mano della Croazia ai quarti di finale come riportato da DiarioGol.

Calciomercato Juventus, con Zidane c’è anche Camavinga

Se Zinedine Zidane dovesse tornare alla Juventus in veste di allenatore, potrebbe portare con sé un rinforzo per il centrocampo. Un giocatore che sta facendo benissimo proprio al Real Madrid, sotto la guida di Carlo Ancelotti.

Si tratta di Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002, tra i protagonisti della Francia finalista ai Mondiali in Qatar. Valutato circa cinquanta milioni di euro, potrebbe essere il primo rinforzo della Juventus targata Zidane.