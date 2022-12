Addio immediato all’Inter: clamoroso, va in B

Il calciomercato dell’Inter può prendere una piega inaspettata: il talento firma immediatamente, snobba i nerazzurri e vola in B

Saranno settimane caldissime per l’Inter che, dopo una deludente prima parte di stagione, ha intenzione di rimontare in campionato oltre a proseguire il cammino in Champions League.

A monopolizzare l’attenzione dei nerazzurri, però, sarà chiaramente il calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti tra poco più di due settimane. I nerazzurri devono fare i conti con i contratti in scadenza di big come de Vrij e Skriniar: il primo pare destinato a salutare a zero a giugno, per il secondo rimangono vive le speranze di rinnovo. In altre zone del campo andrà valutato il destino di Asllani che non sempre ha convinto Inzaghi: ed è proprio a centrocampo che un obiettivo di Marotta, ammirato nel Mondiale in Qatar, è destinato a sfumare definitivamente già nelle prime settimane del 2023. Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, tra le società interessatissime ad Azzedine Ounahi vi è il Wolverhampton: l’Inter osserva alla finestra ma una terza pretendente pare destinata a spuntarla lasciando a bocca asciutta la società milanese.

Ounahi firma subito e vola in B: Inter ko

Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Telemundo’, infatti, la società vicinissima a prendersi sin da gennaio Ounahi sarebbe lo Sheffield United.

Il club, secondo in classifica in Championship, è tra le grandi favorite alla promozione in Premier League e l’apporto di Ounahi nella seconda parte della stagione sarebbe fondamentale. Il gioiello marocchino dovrebbe quindi lasciare l’Angers per la B inglese, per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. L’Angers, ultimo in Ligue 1, non può permettersi di dire di no, già a gennaio, ad una proposta tanto allettante. Ounahi in stagione ha collezionato 24 presenze tra Ligue 1, Coppa d’Africa e Mondiale in Qatar.