Rescinde subito, la Juve ha deciso: pazienza finita

La Juventus è pronta a prendere una decisione clamorosa in vista di gennaio: si valuta la rescissione immediata

Il 2022 della Juventus si è chiuso in netta crescita: dopo il claudicante inizio di stagione, la squadra di Allegri ha centrato il terzo posto riportandosi tra le prime della classe.

Tutto ciò, al netto dei tanti infortuni che hanno colpito la rosa del ‘Conte Max’, non può però bastare. Perchè la Juventus vuole tornare ai vertici del calcio mondiale e, con la rivoluzione quasi totale attesa per giugno (dalla presidenza a, probabilmente, l’allenatore e parte della rosa) molto cambierà. Adesso è però il momento di fare i conti con il calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti tra poco più di due settimane. Giugno sarà all’insegna del cambiamento, è ormai chiaro a tutti, ma già a gennaio qualcosa di importante potrebbe muoversi in casa bianconera. In special modo per quanto riguarda gli addii: in tal senso, attenzione alla delicata posizione di Paul Pogba, praticamente quasi mai a disposizione di Allegri sin dal suo tanto chiacchierato ritorno nella Torino bianconera.

Annuncio a sorpresa: addio Pogba

Dopo la bella vittoria in amichevole contro l’Arsenal Allegri è stato chiaro, lanciando l’allarme per quanto riguarda le condizioni del centrocampista francese: “Non ha fatto un metro in allenamento, non sappiamo come e quando tornerà“.

Un Allegri stanco di attendere uno dei grandi colpi dell’estate bianconera (insieme a Di Maria, pure lui spesso e volentieri in infermeria). Ed è per questo motivo che l’ipotesi rescissione prende corpo, come annunciato ai microfoni di ‘Radio Radio’ dal giornalista Tony Damascelli: “Se Pogba non dovesse essere disponibile a gennaio, si valuterà la rescissione del contratto con la Juve“. Ipotesi, al momento, decisamente concreta: tabula rasa, con Pogba già vicino all’addio ai bianconeri dopo soli sei mesi.