Nessuno sbocco in A: il clamoroso ritorno di Conte

Il tecnico potrebbe restare sulla panchina del Tottenham per una sola altra stagione, ecco il nuovo scenario che lo accosta ad un clamoroso e gradito ritorno

Da quando ha fatto carico della responsabilità di allenatore il Tottenham, Antonio Conte non ha abbandonato neppure per un momento il desiderio di vincere il campionato di Premier League. Paratici gli ha dunque regalato una sfilza di grandi campioni. Molti di questi prelevati persino dalla Serie A, in particolar modo dalla Juventus, come Kulusevski o Bentancur.

Ma nel momento in cui questa stagione dovesse vedere l’Arsenal delle meraviglie di un determinato Mikel Arteta vincere sulle altre grandi rivali del campionato inglese, Conte potrebbe avere le ore contate sulla panchina del club del Nord di Londra. Ma non per scelta della dirigenza. Si suppone che possa restare alla guida degli ‘Spurs’ per almeno un’altra stagione nel tentativo di compiere una nuova impresa, oppure di prendersi un anno sabbatico sulla scia del collega Zidane.

Conte cambia tutto: tra Tottenham e ritorno in Nazionale

Il tutto finalizzato ad un solo grande sogno: quello di rivedere Conte sulla panchina della Nazionale italiana nel post Europeo del 2024, quando l’attuale commissario tecnico Roberto Mancini potrebbe lasciare il testimone ad un potenziale successore.

Il tecnico salentino, come molti ricordano, aveva già avuto modo di allenare gli ‘Azzurri’ nel biennio 2014-2016 a cavallo con l’Europeo dello stesso anno. In quell’occasione la Nazionale è stata eliminata ai quarti di finale dalla Germania ai calci di rigore.