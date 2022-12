Raffica di rivoluzioni in panchina: spunta anche la Juve

Allegri è soltanto uno dei tecnici in bilico per la prossima estate, ecco dove porta l’intreccio tra top club europei e Nazionali quel quale il tecnico bianconero è protagonista

I risultati maturati nel corso della prima parte di stagione non sono stati affatto in linea con le aspettative iniziali, quando la ormai ex dirigenza bianconera aveva chiaramente messo in conto di poter lottare attivamente per la vittoria finale dello Scudetto.

Oggi la Juventus si trova a rincorrere le teste di serie del campionato di Serie A e deve fare i conti con una clamorosa esclusione alla fase a gironi della Champions League. Spesso additato da parte della tifoseria per il pessimo lavoro svolto, Massimiliano Allegri ha poi raccolto le proprie responsabilità e anche la nuova presidenza ha deciso di affidargli il compito di gestire la squadra almeno fino alla fine della stagione. Dopodiché è molto probabile che si possa andare incontro ad un cambio radicale in panchina.

Calciomercato, tre cambi in panchina e una sola conferma

Stando agli ultimi aggiornamenti, a prendere il suo posto potrebbe esserci Zinedine Zidane.

Reduce dall’esperienza al Real Madrid, dove invece potrebbe subentrare proprio lo stesso Allegri a seguito della partenza di Ancelotti verso la direzione tecnica della Nazionale del Brasile, il francese è ancora oggi visto di buon occhio come uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni. Nessun stravolgimento previsto, almeno per il momento, da parte della Federazione francese sulla panchina della Nazionale: a Deschamps le redini del futuro transalpino.