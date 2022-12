Juventus, bocciatura definitiva: “Un errore rinnovarlo”

La Juventus continua a essere nell’occhio del ciclone e arriva una bocciatura importante: “Un errore rinnovarlo”

Tante scelte della Juventus continuano a essere al centro di molte discussioni. Oltre all’inchiesta Prisma, dove la Juventus è accusata di diversi reati, anche sul campo i bianconeri hanno commessi molti errori, come testimoniano i risultati della prima parte di stagione.

In chiave calciomercato anche la Juventus viene fortemente criticata, con una bocciatura definitiva. L’opinionista Orfeo Zanforlin è sicuro che il rinnovo per uno dei giocatori non doveva arrivare.

Calciomercato Juventus, rinnovo De Sciglio: la sentenza di Zanforlin

La Juventus continua a lavorare in chiave calciomercato a partire dai rinnovi. Uno dei contratti rinnovati in estate è stato quello di Mattia De Sciglio, nonostante non sia una delle prime scelte nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Proprio sul rinnovo di De Sciglio arriva la dura sentenza di Orfeo Zanforlin, che in diretta ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha affermato: “Gravissimo errore rinnovare il contratto di De Sciglio”. Dunque bocciatura pesante per il calciatore ma anche per la scelta della società. Vedremo se in campo il terzino riuscirà a far cambiare idea all’opinionista o se la sua ipotesi sarà verificata.