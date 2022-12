Flop Origi, il Milan corre ai ripari: bomber dalla Serie A a gennaio

Divock Origi continua a subire infortuni e il Milan corre ai ripari cercando un nuovo bomber: arriva a gennaio dalla Serie A

In questa prima parte di stagione Divock Origi ha senza dubbio deluso le attese del popolo milanista. L’attaccante arrivato a parametro zero dal Liverpool non è riuscito a incidere nel Milan, realizzando solo un gol su 14 partite giocate fino ad ora.

Inoltre l’attaccante belga è spesso stato vittima di infortuni, come in questo periodo di sosta in cui è nuovamente finito in infermeria. Così il Milan inizia a ragionare sul futuro in attacco e mette nel mirino un bomber della Serie A.

Calciomercato Milan, Muriel nel mirino: assalto già a gennaio

Potrebbe finalmente arrivare il momento del grande salto in una big per Luis Muriel. L’attaccante dell’Atalanta infatti potrebbe finire nel mirino del Milan già a gennaio, visti i tanti guai muscolari di Divock Origi.

A giugno il contratto del colombiano con l’Atalanta scadrà, ma i rossoneri non vogliono aspettare. Già a gennaio infatti il Milan potrebbe cercare di prendere Muriel, sfruttando anche gli ottimi rapporti con l’agente Lucci. Per Pioli sarebbe un rinforzo importante per la seconda parte di stagione.