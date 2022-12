Mossa disperata per Bonucci: 20 milioni con l’addio

Con 9 partite disputate in Serie A arriva la mossa disperate per Leonardo Bonucci. Ecco il piano da 20 milioni

Il difensore centrale della Juventus, all’età di 35 anni, ha oltre 650 partite ufficiali sulle spalle e quest’anno ha disputato 9 partite in Serie A con la maglia della Juventus.

Il capitano dei bianconeri non è certo lo stesso di qualche anno fa e il reparto arretrato della Juventus, nonostante sia al momento la miglior difesa del campionato, necessita comunque di una ristrutturazione profonda. Allegri e la dirigenza della Juventus avrebbero pronto un piano che, al lordo, porterebbe un tesoretto da 20 milioni nelle casse.

Bonucci via a giugno, la Juve chiede 5 milioni

Leonardo Bonucci è uno degli artefici del fantastico Europeo vinto dall’Italia in Inghilterra, ma oramai l’età comincia a farsi sentire e la Juventus sembra preoccupata delle sue condizioni fisiche.

Anche se il difensore può godere del rinnovo automatico fino al 2024, la dirigenza vuole compiere il tentativo di piazzarlo nel mercato estivo per una cifra intorno ai 5 o 6 milioni di euro. Sarà questa infatti la cifra che risulterà a bilancio nel 2023 e se contiamo anche i 5 milioni d’ingaggio che percepisce il difensore, i bianconeri potranno contare su un bottino da circa 20 milioni per l’acquisto di un nuovo difensore. L’intento della Juventus è quello di non fare minusvalenza e di rientrare quantomeno della spesa chiudendo a zero. Non è escluso che Bonucci possa seguire le orme del suo ex compagno di reparto Giorgio Chiellini, così da optare per un’esperienza esotica.