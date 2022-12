De Zerbi lo spedisce al Milan, colpo Mondiale da 40 milioni per Pioli

Il Milan è alla continua ricerca di nuovi talenti su cui impostare il proprio progetto di crescita a lungo termine. De Zerbi è pronto ad aiutare Stefano Pioli in estate

Nonostante gli 8 punti di distacco dal Napoli, i Campioni d’Italia in carica sono in piena corsa per il titolo e Stefano Pioli non ha poche preoccupazioni per quanto riguarda la sua squadra.

Come di consueto il Milan cerca di operare sul mercato con lungimiranza, fornendo innesti funzionali e in grado di dare continuità. Anche se il mercato invernale è alle porte, Maldini sta già pianificando le mosse in entrata per la finestra successiva di giugno.

Milan su Mac Allister, De Zerbi approva

Alexis Mac Allister ha disputato un ottimo Mondiale con la nazionale argentina, fresca di titolo mondiale. Il ragazzo ha infatti preso parte a tutte e 6 le partite disputate dall’albiceleste, mettendo a segno un gol e apponendo la firma su 1 assist.

Il centrale in forza al Brighton di De Zerbi risulta essere il profilo ideale per il Milan, sia per il fattore età, sia per l’ingaggio di circa 1,8 milioni. L’unico grande nodo sarà il costo del cartellino, schizzato vertiginosamente dopo l’esperienza in Qatar, tanto che ai rossoneri serviranno almeno 35 o 40 milioni per portare l’italo-argentino alla corte di Stefano Pioli. In Premier League Mac Allister ha disputato 14 partite e messo a segno 5 gol, contrbuendo fortemente alla settima posizione in classifica che i gabbiani attualmente occupano.