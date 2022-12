Ancelotti CT del Brasile: il tecnico lo dice chiaramente

In questi giorni sta tenendo banco il futuro di mister Carlo Ancelotti, che potrebbe approdare sulla panchina del Brasile: arriva l’annuncio

L’Argentina sul tetto del Mondo. Questo il verdetto più importante e più atteso del Mondiale qatariota, conclusosi ieri con una finale a dir poco pazzesca che ha già segnato la storia del calcio. A nulla è servita, alla fine, la tripletta di un mostruso Kylian Mbappe, il quale si è ritrovato quasi da solo contro un intero popolo.

La Francia, infatti, si è resa protagonista in negativo di una prestazione parecchio deludente per gran parte della gara ed è stata proprio la stella di proprietà del Paris Saint Germain a risvegliare gli animi dei ‘Bleus’. La forza di Messi e compagni, però, era superiore nel complesso: non c’è confronto tra le rose (molto più attrezzata quella guidata da Deschamps), ma l’Albiceleste poteva vantare uno spirito di gruppo davvero invidiabile. Ed è proprio l’aspetto che più di tutti è mancato alla truppa transalpina.

Inoltre il fenomeno ex Barcellona ha sempre risposto presente anche nei momenti di maggior difficoltà, mettendo in campo una enorme personalità oltre alle sue doti tecniche di pregiatissima fattura. La missione è finalmente compiuta e il successo del classe ’87 (36 anni il prossimo 24 giugno) vale doppio, perché ora è entrato nella leggenda al pari del mito Diego Armando Maradona. Se il percorso della squadra targata Scaloni è da incorniciare, lo stesso ovviamente non si può dire di quello del Brasile. La Nazionale verdeoro – tra le favorite assolute per la conquista della Coppa del Mondo ai blocchi di partenza – si è arresa già ai quarti di finale, nel match contro la Croazia.

Panchina Brasile, arriva l’annuncio di Ancelotti

Una cocente eliminazione, che ha spinto Tite a rassegnare le dimissioni e lasciare l’incarico di Commissario Tecnico. E chi sarà il suo sostituto? In questi giorni sono stati accostati alla Seleçao nomi di elevato spessore come Carlo Ancelotti e José Mourinho.

A tal proposito, è arrivata una smentita da parte dell’allenatore del Real Madrid in merito alle voci che lo vorrebbero sulla panchina brasiliana: “Non so cosa mi riservi il futuro, io vivo alla giornata. Per ora mi trovo molto bene a Madrid, abbiamo diversi obiettivi da raggiungere in questa stagione – ha dichiarato Ancelotti a ‘Radio Anch’io Sport’ -. Ci sarà tempo per pensare al mio futuro. Ho un contratto col Real Madrid che scade il 30 giugno 2024. Se il club non mi manda via, io fino a quella data non me ne vado“.