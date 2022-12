La Juventus vende Vlahovic: il Milan ora è nei guai

Dusan Vlahovic sarà a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la delusione Mondiale: idea cessione a gennaio, spunta lo scambio top

Le condizioni fisiche dell’attaccante serbo della Juventus saranno da valutare quotidianamente. Lo stesso Vlahovic soffre di pubalgia e non è stato al 100% nemmeno durante il Mondiale in Qatar. Il centravanti bianconero non ha potuto dimostrare tutto il suo valore sedendosi spesso in panchina. La Serbia non ha potuto puntare sulle sue qualità, ma ora il suo futuro è in bilico con il possibile addio dell’attaccante serbo nella sessione invernale di calciomercato.

Il futuro di Vlahovic è sempre incerto con reali possibilità di dirsi addio anticipatamente con la Juventus. Le sue condizioni fisiche non sono ottimali: ora la Juventus dovrà fare una scelta con un possibile scambio top in Premier League. Nel mirino potrebbe esserci l’esterno offensivo del Chelsea, Hakim Ziyech, altro protagonista indiscusso del Marocco al Mondiale in Qatar con il quarto posto. Da mesi accostato al Milan, lo stesso talentuoso giocatore dei Blues potrebbe sbarcare in Italia per vestire la maglia della Juventus con uno scambio da urlo con Vlahovic più soldi da dare ai bianconeri.

Juventus, Ziyech verso l’addio al Chelsea

Il Mondiale è stato fondamentale per l’esterno dei Blues, Hakim Ziyech, voglioso di voltare pagina dicendo addio al Chelsea. La sua avventura a Londra sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda visto che è stato impiegato col contagocce negli ultimi mesi.

La Juventus potrebbe così pensare ad un nuovo affare con il top club della Premier League arrivando così a rinforzarsi nel reparto offensivo. Al Mondiale Ziyech ha dimostrato di essere ancora determinante con assist e gol importanti, oltre a numerose giocate di altissimo profilo. Novità importanti in casa Juventus arrivando così a pensare a nuovi colpi con la sessione invernale di mercato sempre più vicina.