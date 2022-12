Ora è UFFICIALE: firma con la Juventus

Dopo un periodo un po’ burrascoso per la Juventus arriva una notizia tanto attesa quanto sperata. E’ ufficiale la firma del calciatore

La Juventus non ha vissuto un bel periodo durante questa sosta per il Mondiale in Qatar. Come è noto, le vicissitudini legate alle dimissioni del CdA e le conseguenti indagini aperte dalla Procura di Torino e dalla UEFA hanno un po’ distratto tutti dalle faccende di campo e di mercato.

Fortunatamente si è trovato il tempo di riparlare di calcio e di concludere un ingaggio molto importante per i bianconeri, come riportato dal sito ufficiale della Juventus.

UFFICIALE: Iling Junior ha firmato con la Juventus

Samuel Iling Junior, ala di 19 anni dal piede mancino, ha appena firmato il suo contratto con la prima squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il ragazzo inglese aveva già disputato due partite in Serie A e una in Champions League durante questa stagione, guadagnando subito la fiducia del mister toscano.

La Juventus acquistò Iling Junior nel 2020 dal Chelsea Under 19 per un costo di 130.ooo euro e oggi, a distanza di quasi 3 anni, il giovane nato nel Regno Unito ha coronato un sogno e apposto la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino a giugno del 2025. Iling Junior ha inoltre disputato 7 partite con la Juventus Next Gen, mettendo a segno 4 reti e fornendo un assist per i suoi compagni. Allegri si aspetta molto dal ragazzo e non è escluso vederlo sempre più titolare per i prossimi impegni dei bianconeri.