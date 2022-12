Il Milan supera le altre big: la mossa vincente per il campione del mondo

Con i mondiali giunti al termine, le società possono iniziare a programmare il calciomercato del presente e del futuro.

Il mondiale in Qatar è giunto al termine, con l’Argentina diventata campione del mondo. Ora le società possono finalmente concentrarsi sul proprio calciomercato invernale, che partirà tra circa due settimane.

Tra i club più attivi troviamo Roma, Juventus e Milan, che hanno intenzione di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Oltre agli acquisti, potrebbero esserci anche delle cessioni, che consentiranno poi di intervenire in entrata. Tra i calciatori che stanno monitorando le tre squadre del nostro campionato, troviamo un fresco campione del mondo, che si è reso protagonista di un buon mondiale.

Obiettivo campione del mondo per le italiane: piace Montiel

Come detto, le tre big italiane si stanno guardando intorno per rinforzare la propria rosa, in modo da provare a centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Il calciatore seguito con molto interesse è Gonzalo Montiel, terzino argentino classe 1997 di proprietà del Siviglia e fresco campione del mondo. Il ragazzo si è reso protagonista di una buona prima parte di stagione sia con il suo club che, sopratutto, con la nazionale Argentina. Queste prestazioni, hanno portato le società italiane ad inserirlo tra gli obiettivi concreti per il mercato invernale, e potrebbero avviare a breve i contatti con il club andaluso. Tra le tre, però, il Milan sembra essere la squadra più avanti, in quanto possiede un posto da extracomunitario. Le altre, se vogliono provare a portarlo in rosa, dovranno cercare di piazzare qualche calciatore per liberare il posto. Con la coppa del mondo conquistata, ora per Montiel è tempo di pensare al futuro, che potrebbe parlare italiano. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con la Serie A che potrebbe accogliere un nuovo campione del mondo.