Pioli sfida Inzaghi: derby per il Campione del Mondo

Il Mondiale in Qatar ha regalato grandi momenti e soprattutto ha fatto schizzare notorietà e valutazioni di molti giocatori. Milan e Inter sono pronte a darsi battaglia per uno di essi

Conclusosi ieri, il Mondiale in Qatar ha consacrato, lanciato o, talvolta, affossato molti giocatori in vista del mercato invernale e di quello estivo. Indubbiamente il Marocco è stata la nazionale che più ha sorpreso in positivo, ma ci sono anche giocatori come Gakpo, Mbappé e Messi che hanno confermato ciò che già sapevamo.

Tuttavia non si parla solo di loro a margine della competizione intercontinentale, anzi alcuni nomi meno blasonati hanno visto la loro reputazione schizzare alle stelle. Milan e Inter hanno tenuto gli occhi aperti seguendo la competizione e stanno per darsi battaglia per portare a Milano un Campione del Mondo.

Sfida Pioli-Inzaghi, Rodriguez oggetto della contesa

C’è una cosa che accomuna Inter e Milan per il prossimo calciomercato estivo: entrambe hanno bisogno di un centrocampista che possa mettere “legna” in campo, come si suole dire.

Dalla Spagna potrebbe prefigurarsi una buona occasione, in quanto Guido Rodriguez, in forza al Betis, non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. Questo ovviamente costringerebbe gli spagnoli a venderlo nella prossima finestra estiva, per perdere il calciatore a zero. Inzaghi e Pioli sono consapevoli che in Spagna non possono portarlo a un anno dalla scadenza e per questo, sia Inter che Milan, busseranno alla porta del Betis chiedendo un sostanziale sconto sul cartellino. Rodriguez è arrivato al Betis nel 2020 per una cifra di 4 milioni di euro e sarà pertanto facile realizzare comunque una plusvalenza, considerando che la sua valutazione attuale si attesta attorno ai 30 milioni. Rodriguez rappresenta il tipo di mediano classico, abile in interdizione e con non molta confidenza in fase offensiva. Tuttavia, come detto, Inter e Milan stanno cercando la sostanza e l’argentino sembra il profilo ideale.