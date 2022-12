Zanetti piazza il colpo argentino, Juve beffata

Il vicepresidente dell’Inter è sempre molto attivo sul fronte del mercato dei connazionali: ecco il colpo extra-Mondiale

Al settimo cielo per il trionfo Mondiale della sua Argentina – ha già fatto il giro del web il suo commosso abbraccio a Leo Messi, a fine partita, sul terreno di gioco del Lusail Stadium – il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti non smette di sondare le possibilità di rinforzare i nerazzurri con qualche colpo argentino.

Dopo aver individuato per primo il talento di Julian Alvarez, il cui prezzo però non ha consentito al dirigente di dare un seguito ai suoi buoni uffici presso il River Plate e con l’entourage del ragazzo, l’ex capitano della Beneamata ha deciso di restare in Italia nella caccia a qualche connazionale utile alla causa dei meneghini. L’intreccio di mercato che potrebbe svilupparsi rischia oltretutto di beffare la Juve, il che non guasta nella definizione del possibile affare.

Musso nel mirino dell’Inter, gode anche l’Atalanta

Già nel mirino dell’abile Marotta nello scorso mercato estivo – quando per un momento si era pensato al suo acquisto in vista di una concorrenza tutta da giocarsi col neo arrivato Andre Onana – Juan Musso non sta convincendo appieno nella sua esperienza in quel di Bergamo. Poco importa, per lo meno agli occhi di Zanetti, che conosce alla perfezione il valore del portiere, uscito dal giro della Nazionale argentina propri negli ultimi mesi. La strategia è chiara: i bergamaschi verrebbero ‘ripagati’ tenendo in casa il gioiello.

Dopo le discudse vicissitudini mondiali, la posizione di Andre Onana all’Inter si è complicata. Il camerunse ha avuto un discreto impatto nel calcio italiano, ma senza entusiasmare. L’affidabilità non è certo paraganoabile a quella di un Handanovic più giovane di 10 anni, o a quella in grado di fornire Mike Maignan, il fenomeno della sponda opposta del Naviglio. L’eventuale approdo di Musso in nerazzurro costringerebbe l’Atalanta a tenersi stretto Marco Carnesecchi, già nel mirino della Lazio la scorsa estate. Ma anche e soprttutto della Juve, nelle ultime settimane. La permanenza dell’estremo difensore dell’Under 21 a Bergamo spegnerebbe le speranze dei bianconeri. Che sognavano un colpo low cost, e italiano per giunta, per il dopo Woiciech Szczesny.