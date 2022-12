Affare ‘due per due’: torna di nuovo alla Juve

Nuovo scenario di calciomercato con protagonista il club bianconero. In estate può riaccendersi l’asse con la big spagnola

A giugno sarà una Juventus diversa dall’attuale, se tanto o poco lo scopriremo nei prossimi mesi. Di sicuro, stando almeno alle ultime indiscrezioni, cambierà il Ds, con Giuntoli o Tare ad oggi i favoriti a prendere il posto di Cherubini.

Tare, Giuntoli o un altro, quel che è certo è che dovranno essere prese decisioni importanti in sede di calciomercato. La rosa attuale necessita di cambiamenti profondi, considerati anche i diversi calciatori col contratto in scadenza da rimpiazzare. Spiccano Di Maria, anche se ora si parla di tentativo per il rinnovo, Cuadrado e Adrien Rabiot, l’unico che Allegri terrebbe a tutti i costi.

Poi occorrerà piazzare qualche ‘indesiderato’, di rientro come Arthur e Zakaria, oppure già presente in squadra. Fra i nomi pure quelli di Moise Kean, che ha chiuso bene il 2022, e Weston McKennie. Il primo verrà obbligatoriamente riscattato per 28 milioni, più o meno la cifra che i bianconeri puntano a incassare per il cartellino dello statunitense.

Entrambi hanno un discreto mercato, del resto sono giovani e, in teoria, con margini di miglioramento. Per tutti e due non solo club di Premier, ma anche della Liga. In tal senso attenzione all’Atletico Madrid, intenzionato a rinnovare ampiamente la squadra.

Calciomercato Juventus, Morata e Renan Lodi per Kean-McKennie

Il Ds Berta è in buonissimi rapporti con la Juve, è uscito anche il suo nome per la scrivania di Ds, per questo la doppia operazione è possibile.

Visto che hanno molti cosiddetti esuberi, la trattativa potrebbe includere anche un paio di ‘Colchoneros’. Magari uno di questi potrebbe essere Alvaro Morata – in scadenza nel 2024 – per quello che sarebbe il suo secondo ritorno in quel di Torino. L’altro, invece, il brasiliano Renan Lodi che rientrerà dal prestito al Nottingam Forrest. Ai tempi dell’Athletico Paranaense piaceva molto e il suo profilo potrebbe stuzzicare ‘La Vecchia Signora’ in ottica eredità di Alex Sandro.