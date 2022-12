Dalla nazionale al club, Giroud ancora con lui: scambio col Milan

La Francia ha fallito proprio all’ultimo respiro nella finale Mondiale contro l’Argentina. Protagonista in negativo alla fine dei supplementari Randal Kolo Muani che si è visto parere il match point da Martinez. Proprio l’attaccante dell’Eintracht potrebbe anche stuzzicare in Italia

Un pallone che poteva cambiare il destino suo e di una nazionale intera. È quello che ha avuto sul destro da ottima posizione Randal Kolo Muani a pochi istanti dalla fine del secondo tempo supplementare della finale Mondiale tra Argentina e Francia.

L’occasione di una vita in un istante, dal buco di Otamendi fino alla parata straordinaria di Emiliano Martinez che ha cancellato il potenziale 4-3 dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte che la finale l’aveva iniziata dalla panchina subentrando insieme a Thuram ai deludenti Dembele e Giroud del primo tempo. Investitura importante quella di Deschamps che ha tolto subito due calciatori affermati per dare una chance di svolta alla gara proprio a due ragazzi ancora a caccia della consacrazione definitiva. Kolo Muani poteva essere il volto opposto rispetto all’innervosito Giroud, eppure con quell’errore al 120′ non è riuscito a riscrivere la storia.

Calciomercato Milan, dalla nazionale al club: Kolo Muani idea stuzzicante per l’attacco

A dispetto di quel singolo momento il Mondiale da comprimario di Kolo Muani resta buono. Chiamato per sopperire agli infortuni dell’attacco, il centravanti dell’Eintracht Francoforte ha anche trovato un gol pesante dopo una manciata di secondi nella semifinale contro il Marocco.

Si tratta di un attaccante rapido, polivalente ed in grado di giocare sia largo che al centro favorito da una struttura fisica di tutto rispetto. Un profilo che per età e caratteristiche potrebbe anche piacere al Milan per il futuro, visti i tanti dubbi sull’attacco del domani. Giroud è avanti con l’età, di Ibra non c’è traccia da tempo, ed anche tra gli attaccanti esterni l’unica certezza vera è Leao. In questo senso un ideale passaggio di consegne col connazionale transalpino potrebbe essere stuzzicante per un attaccante ambizioso e voglioso di migliorarsi, nonché capace finora di mettere a segno 9 reti e ben 12 assist stagionali.

Francese come Giroud e Theo Hernandez può giocare in diverse zone dell’attacco, ha numeri in espansione e il Milan ha già fatto affari nel recente passato con l’Eintracht come Rebic e Andrè Silva. La valutazione resta però piuttosto alta e non inferiore ai 30 milioni anche se i rossoneri potrebbero provare ad abbassare il tutto inserendo nel caso Saelemaekers.