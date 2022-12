L’Inter si tuffa su Jorginho: arriva ad una condizione

L’Inter di Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino Jorginho, centrocampista in scadenza con il Chelsea: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

La parabola di Jorginho, centrocampista brasiliano e naturalizzato italiano, nell’ultima stagione è stata quasi da film. Il regista, cresciuto in maniera esponenziale sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri con la maglia del Napoli, nel momento in cui il mister, attualmente alla Lazio, ha scelto il Chelsea lo ha seguito a Londra per vestire la casacca Blues.

Nonostante la partenza in direzione Juventus dell’allenatore toscano, Jorginho resta al Chelsea e diventa sempre più centrale all’interno dei vari progetti tecnici che si sono succeduti fino ad arrivare, da titolarissimo, a vincere la Champions League nel maggio del 2021. Quell’estate sarà magica per Jorginho che, con l’Italia di Roberto Mancini, diventerà campione d’Europa anche a livello di nazionali. Un torneo nel quale l’ex Verona è stato il volante della squadra e che gli è valso, insieme alla Champions, il terzo posto nella classifica del Pallone d’Oro dello stesso anno. Oggi Jorginho è in scadenza di contratto, non ha potuto partecipare al Mondiale con la sua Italia anche per qualche suo errore dal dischetto durante le qualificazioni, e potrebbe finire alla Juventus, ma occhio, in vista della prossima estate di calciomercato, anche all’Inter di Marotta.

Calciomercato Inter, occhi su Jorginho: ecco come può arrivare

Un giocatore della qualità di Jorginho non potrebbe che far comodo ad un top club come l’Inter, ma attenzione: i nerazzurri hanno già un volante e risponde al nome di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato, protagonista anche al Mondiale, è una certezza di Simone Inzaghi, ma se dovesse arrivare una super offerta in quel di Milano magari da parte del Real Madrid o del PSG, la Beneamata, in caso di cifre irrinunciabili, potrebbe accettare e ripiegare proprio sul nome di Jorginho senza dover neanche ricorrere a particolari spese vista la scadenza del contratto imminente.