Sogno Zidane per la Juventus: annuncio in diretta

La Juventus continua a sognare Zidane per la panchina e arriva l’annuncio in diretta sulla possibilità di vederlo in bianconero

Il futuro della Juventus potrebbe subire una rivoluzione inaspettata. I bianconeri per prima cosa dovranno sicuramente chiarire i fatti legati all’inchiesta Prisma. Nel frattempo si torna a parlare del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina juventina.

Infatti con il possibile rinnovo di Deschamps con la Nazionale francese, Zinedine Zidane potrebbe tornare a essere il sogno della Juventus. Realizzare questo sogno però non sarà così facile, mentre arriva l’annuncio in diretta dalla Francia.

Calciomercato Juventus, sogno Zidane: “Dovrà soddisfare alcune condizioni”

Spesso durante la prima parte di stagione, sicuramente non positiva per la Juventus, la posizione di Massimiliano Allegri è stata messa in discussione dai tifosi bianconeri. Il sogno in casa Juventus continua a essere sempre lo stesso per la panchina: Zinedine Zidane.

Il tecnico ex Real Madrid, qualora Deschamps dovesse rinnovare con la Nazionale francese, si troverebbe a cercare un nuovo club. Proprio in Francia il giornalista Nabil Djellit in diretta ai microfoni de L’Equipe ha svelato: “La Juventus per ragioni naturali e legittime potrebbe essere una destinazione per Zidane. Ma i bianconeri dovranno soddisfare alcune condizioni economiche per attrarlo”.