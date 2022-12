Ancelotti guarda in casa Milan: offerta da 30 milioni

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti avrebbe messo nel mirino il profilo di Pierre Kalulu, difensore centrale del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, nella scorsa stagione, ha fatto il pieno di trofei in Spagna e in Europa. I Blancos, che avevano iniziato la stagione con aspettative non troppo alte, hanno man mano aumentato la caratura e la mole del loro gioco fino a raggiungere la vittoria nel campionato spagnolo, ma soprattutto, la Champions League nella finalissima contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Il cammino europeo, nella scorsa stagione, delle Merengues è stato veramente da cinema.

Agli ottavi di finale c’è stato il PSG. Contro i parigini, il Real Madrid ha rimontato grazie ad un super Benzema in un match epico al Santiago Bernabeu. Ai quarti di finale la storia non è cambiata. Dopo un dominio a Stamford Bridge, i Blancos hanno sofferto il clamoroso ritorono del Chelsea di Tuchel beffato soltanto al 96esimo da Karim Benzema, vero mattatore della scorsa edizione della Champions. Poi c’è stata la semifinale, con il Manchester City che al 90′ della gara di andata era praticamente in finale, ma poi la doppietta di Rodrygo e Benzema nel recupero hanno rovesciato, incredibilmente, le sorti della sfida. Infine, la finalissima con la rete di Vinicius che ha battuto il Liverpool.

Calciomercato, il Real Madrid guarda in casa Milan

Un Real Madrid da urlo che, anche in sede di calciomercato, è sempre attento all’arrivo di possibili talenti sia dall’Europa che dal Sud America. E’ per questo che le Merengues avrebbero messo nel mirino un giocatore del Milan: stiamo parlando di Pierre Kalulu, difensore centrale ed all’occorrenza terzino del Diavolo di Stefano Pioli.

Il giocatore francese è senza dubbio uno dei prospetti di maggior rilievo del campionato italiano di Serie A. Il Madrid avrebbe già in mente, per la prossima estate, un’offerta di circa 30 milioni di euro per provare a convincere il Milan a privarsi di un talento come Kalulu, ora la palla è nelle mani della società e del calciatore che dovranno decidere il futuro ed il percorso da compiere.