Gabigol tradisce l’Inter: torna in Serie A

Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, pianifica il grande ritorno in Serie A: doppia proposta e niente più Inter

Il Mondiale in Qatar ha monopolizzato l’attenzione, con l’Argentina che ha concluso la sua avventura alzando al cielo la Coppa del Mondo.

Adesso, però, tutto si concentrerà sulla sessione invernale di calciomercato che potrebbe riservare non poche sorprese alle grandi d’Europa. Dal Napoli al Milan, passando per Juventus e Inter, è tutto in divenire tra il rientro degli infortunati ed il possibile approdo di rinforzi entro fine gennaio. L’Inter, in tal senso, deve fare i conti con i contratti in scadenza di Skriniar e de Vrij. Attenzione, però, anche ad un ex nerazzurro che ben presto potrebbe fare ritorno in Italia. Non all’Inter, sia chiaro, visto che i piani per l’attacco della ‘Beneamata’ non prevedono grandi colpi lì davanti dove Inzaghi ha fin troppa abbondanza da gestire. E, in tal senso, il nome di Gabigol potrebbe clamorosamente spostarsi verso altri lidi, di medesima importanza, in Italia.

Gabigol si offre in Italia: ecco con chi può firmare

Il gioiello verdeoro ha ritrovato se stesso in Brasile, con l’esperienza degli ultimi quasi tre anni al Flamengo che ha portato una crescita importante nel 26enne di Sao Bernardo do Campo.

Gabigol può rappresentare una ghiotta occasione per il mercato di gennaio di Milan e Juventus al punto che il calciatore si sarebbe già proposto a rossoneri e bianconeri per tentare un rilancio europeo, nel campionato dove in carriera ha fatto maggiore fatica. Nella stagione 2021/22 il brasiliano ha messo a segno 29 reti con 5 assist vincenti in 63 presenze complessive.