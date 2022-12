“Juve in Serie C”: l’annuncio fa tremare i bianconeri

Il momento extracalcistico vissuto dalla Juventus è delicato: arrivano le dichiarazioni che spaventano il popolo bianconero

Cremonese-Juventus sarà il primo match del 2023 per la squadra di Massimiliano Allegri che, dopo un inizio stentato, si è ripresa salendo fino al terzo posto in classifica.

Un momento assolutamente delicato per la squadra, lo è ancor di più per la società che deve far fronte all’Inchiesta Prisma che ha coinvolto il mondo Juventus da alcune settimane a questa parte. Dalla penalizzazione all’incubo retrocessione, sono diversi gli scenari vagliati e che potrebbero concretizzarsi nei mesi che verranno. Adesso è però tempo dei pensieri, delle valutazioni degli addetti ai lavori che provano a capire effettivamente come potrebbe andare e cosa rischia il club non più in mano ad Andrea Agnelli. In tal senso ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’ Stefano Agresti. Il noto giornalista si è espresso sulle possibilità che più fanno paura ai tifosi della Juventus: in primis la possibile retrocessione. “Teoricamente le contestazioni mosse alla Juventus prevedono in ultima analisi la retrocessione in Serie B, ma non credo che avverrà”. Il giornalista prosegue nella sua analisi, considerando, poi, un’eventualità ancor più preoccupante.

Retrocessione in Serie C: “Juve, c’è anche questo”

“Con l’esclusione da un campionato e il mandarla in un altro campionato, potrebbe essere anche la Serie C“. Agresti si sbilancia, tuttavia, rasserenando il popolo juventino riguardo alla pena che verrà inflitta alla ‘Vecchia Signora’.

“Non credo che accada, ma nello spettro di pene per i reati contestati c’è anche questo”. Il giornalista conclude infine la sua analisi lanciando un campanello d’allarme: “Nessuno credeva che si potesse riaprire il processo plusvalenze, invece è accaduto“. Adesso la parola passerà al Tribunale ma intanto la squadra è pronta a scendere in campo: magari con la speranza da parte di Allegri che l’imminente sessione invernale di calciomercato possa portare nuovi rimforzi per la seconda parte della stagione.