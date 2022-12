La FIGC contro la Juventus: la nota UFFICIALE dei bianconeri

La FIGC ufficializza la revoca: di seguito la nota ufficiale della Juventus

Nella giornata di oggi è arrivato un comunicato ufficiale da parte della Figc in merito alla questione plusvalenze della Juventus.

La Figc ha revocato la decisione della Corte Federale di Appello nei confronti della Juventus, sostenendo che siano emersi nuovi elementi per condannare il club in merito agli illeciti sportivi. La Juventus ha risposto alla notizia, pubblicando a sua volta un comunicato ufficiale per esprimere la propria posizione al riguardo. Di seguito la nota della società bianconera.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver ricevuto questa sera, dalla Procura Federale presso la F.I.G.C. una ‘impugnazione per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello del 27 maggio 2022, divenuta definitiva’.

La Corte Federale di Appello aveva rigettato il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale. Tribunale che aveva prosciolto la Juventus e gli altri soggetti deferiti per insussistenza di illecito disciplinare. La Società potrà articolare le proprie difese nei termini previsti dal codice. Sostenendo di poter dimostrare la correttezza del proprio operato, l’assenza di nuovi elementi rilevanti rispetto alla decisione della Corte Federale di Appello e la carenza dei presupposti dell’impugnazione proposta”.