Nuovo ruolo e via libera alla cessione: Ancelotti alleato di Allegri

Mancano 10 giorni esatti all’apertura della finestra invernale di mercato in Italia. Il 2 gennaio è ormai vicinissimo

Solitamente le big europee mettono gli occhi sul campionato italiano per portare via pezzi pregiati dalla Serie A.

Stavolta però dalla Spagna potrebbero arrivare buone notizie per Allegri, complice l’assist di Carlo Ancelotti, che dopo il Mondiale in Qatar ha tirato le somme su alcuni giocatori chiave per il suo calciomercato. La Juventus infatti è attenta osservatrice della situazione in casa Real Madrid e per gennaio potrebbe finalmente tentare il colpo per rafforzare la rosa e puntellare uno dei reparti più delicati dell’undici di Allegri.

Ancelotti scarica Mendy, Juve alla finestra

Il Mondiale in Qatar ha aperto gli occhi a Carlo Ancelotti, o meglio, parte del merito va sicuramente a Didier Deschamps.

Il CT della nazionale francese infatti, nella partita contro la Tunisia e durante la finale con l’Argentina, ha schierato Camavinga come terzino sinistro. Questa mossa ha sorpreso tutti perché il ventenne di origini congolesi si è comportato molto bene, portando Carlo Ancelotti a favorirlo sulla fascia a scapito di Mendy. A soli 20 anni Camavinga ha già disputato 148 partite ufficiali tra tutte le competizioni e potrebbe seriamente diventare un uomo chiave per il futuro dei blancos.

Nuovo ruolo e via libera alla cessione: Ancelotti alleato di AllegriFerland Mendy, il quale non è stato neanche convocato da Deschamps, vede molto difficile il suo futuro in Spagna ed ecco che Allegri sarebbe pronto ad affondare il colpo nella finestra invernale di gennaio. L’intenzione della Juventus è quella di chiudere per un prestito con diritto di riscatto fissato a giugno, ma il Real Madrid di Perez potrebbe spingere quantomeno per l’obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati risultati. I prossimi giorni saranno decisivi per il mercato bianconero e tutti i tifosi sperano nel grande colpo internazionale.