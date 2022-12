Brutte notizie per Pioli: big a rischio per gennaio

Il Milan continua ad avere non pochi problemi con gli infortuni e per Stefano Pioli arrivano altre brutte notizie: big a rischio per gennaio

Nella prima parte di stagione il Milan è stato colpito da diversi infortuni importanti. Uno su tutti quello di Mike Maignan. Il portiere francese è stato determinante la scorsa stagione per la vittoria del campionato e anche quest’anno stava confermando le aspettative.

Gli infortuni però lo hanno portato a saltare il Mondiale con la Francia e non solo. Infatti il recupero di Maignan sembrerebbe procedere a rilento e le notizie che arrivano non sono positive per Stefano Pioli.

Milan, infortunio Maignan: a rischio per la ripresa del campionato

Il Milan continua a essere in apprensione per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere francese si è infortunato lo scorso 19 ottobre e ancora continua a combattere con la lesione al polpaccio.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il problema al polpaccio ancora non sarebbe stato superato da Maignan e tra due settimane verranno effettuati nuovi controlli, con la speranza che i tempi per il ritorno in campo si accorcino. Anche per questo motivo il Milan continua ad avere il mirino puntato su Sportiello, qualora le cose con Maignan dovessero complicarsi ulteriormente.