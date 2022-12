Allegri vuole un altro campione del mondo: colpo low cost

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe tornare su Nicolas Tagliafico, terzino sinistro del Lione: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri ha chiuso la prima parte della stagione con dei risultati decisamente importanti nel campionato italiano di Serie A.

Dopo una partenza choc, che ha portato anche una clamorosa eliminazione in Champions League ai gironi, la Vecchia Signora ha trovato finalmente la quadra e, nelle battute finali, ha infilato una serie di sei vittorie consecutive che l’hanno proiettata al terzo posto in Serie A alle spalle soltanto del Milan di Stefano Pioli e del super Napoli di Luciano Spalletti. Alla ripartenza, i bianconeri saranno ospiti della Cremonese di Alvini per poi ospitare l’Udinese di Andrea Sottil. Dopo il match contro i friulani, la Juventus avrà la gara più delicata ed importante della sua stagione al Maradona di Napoli contro gli azzurri capolisti.

Calciomercato Juventus, torna di moda un vecchio pallino per la fascia sinistra

Sarà quella la sfida verità e si terrà in piena finestra di calciomercato nella quale la Vecchia Signora potrebbe lavorare anche per l’estate, soprattutto per la fascia sinistra vista la sicura partenza a parametro zero di Alex Sandro. In quest’ottica, la Juventus potrebbe tornare sul nome di Nicolas Tagliafico, fresco campione del mondo con l’Argentina di Lionel Messi. L’ex giocatore dell’Ajax, approdato in questa staagione al Lione, ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e sarebbe il nome della giusta affidabilità che potrebbe piacere molto ad un tecnico come Massimiliano Allegri, amante degli elementi in grado di dare sicurezza.

La partenza di Alex Sandro libererebbe spazio salariale per Tagliafico che potrebbe trovare, ma qui usare il condizionale è decisamente d’obbligo, i compagni della vittoria mondiale Leandro Paredes e Angel Di Maria. Nella prossima stagione infatti sarà davvero molto difficile che i due elementi dell’Albiceleste possano continuare a vestire la maglia della Vecchia Signora.