Zidane se fallisce Allegri: c’è già il primo colpo gratis

Allegri non può più sbagliare: Zidane può tornare di moda per la Juventus e può portare un big

La Juventus si prepara per la seconda parte di stagione, con l’obiettivo di tornare in corsa per lo scudetto. Massimiliano Allegri è ancora al comando dei bianconeri ma per lui ormai è vietato sbagliare.

Negli ultimi mesi sono stati accostati diversi nomi per la panchina della Juventus e il sogno è sempre rimasto Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid sembra essere il futuro erede di Deschamps sulla panchina della Francia ma, nonostante la sconfitta in finale del Mondiale, l’attuale c.t. dovrebbe rimanere al timone della nazionale francese. Zidane dovrà, dunque, aspettare e di conseguenza la possibilità di vederlo sulla panchina della Juventus non è così remota.

Zidane pista aperta per la Juve: può portare Asensio

Massimiliano Allegri dovrà guadagnarsi la riconferma e, qualora dovesse mancare i restanti obiettivi stagionali, potrebbe chiudere il suo secondo ciclo alla Juventus.

In quel caso i bianconeri tornerebbero a pensare concretamente a Zidane che conosce l’ambiente Juve da vicino e potrebbe essere spinto dall’idea di una nuova sfida. Zizou potrebbe chiedere alla società Marco Asensio, suo ex pupillo ai tempi del Real Madrid. Lo spagnolo è in scadenza a giugno 2023 e non rinnoverà con i blancos. Nelle ultime sessioni di mercato è stato nel mirino del Milan ma anche dei bianconeri che potrebbero tornare concretamente su di lui per convincere Zidane a sedere sulla panchina.