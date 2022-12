Il Milan vuole Zaniolo subito: richiesta a sorpresa della Roma

Il Milan di Paolo Maldini vorrebbe provare già a gennaio il colpo Zaniolo dalla Roma di Josè Mourinho: le ultimissime notizie di calciomercato nel campionato italiano di Serie A

Finora, l’inizio di stagione di Nicolò Zaniolo non è stato ai massimi livelli. Il fantasista della Roma, classe 1999, nonostante le moltissime aspettative, è stato fermato da qualche infortunio e non è riuscito ad incidere troppo in zona gol. Questa annata del giocatore passato anche dall’Inter sembra molto simile a quella precedente dove, in fase realizzativa, ha avuto qualche problemino salvo poi essere decisivo nella finalissima di Conference League contro il Feyenoord con una rete che è valsa la coppa. Nel frattempo, intorno a Zaniolo, ci sono anche le questioni legate al calciomercato. Il contratto del giocatore giallorosso è in scadenza nel 2024 e le trattative con la Roma, almeno per il momento sono in fase di stallo. E’ per questo che il Milan di Paolo Maldini, a caccia di giocatori da rilanciare, avrebbe fatto un pensierino proprio sul talento italiano anche in vista della finestra dei trasferimenti invernale, ma la richiesta immediata del club capitolino potrebbe frenare le mire del Diavolo. Le ultimissime notizie sul calciomercato del Milan e della Roma

Calciomercato Milan, Zaniolo subito? Che richiesta della Roma!

La valutazione attuale di Zaniolo, considerato il contratto in scadenza nel 2024, è di circa 35 milioni di euro o poco più. Una cifra non proprio accessibile per il Milan che, magari, all’interno della trattativa potrebbe inserire qualche contropartita tecnica per riuscire a scardinare il muro delle richieste della Roma.

Lato giallorosso, la squadra di Josè Mourinho, per frenare le intenzioni dei rossoneri, avrebbe deciso di chiedere in cambio nella trattativa il cartellino di Pierre Kalulu, difensore centrale titolarissimo della compagine di Pioli. Una richiesta che, per il Milan, non è praticabile vista la centralità del giocatore francese all’interno del progetto tecnico e la sua futuribilità in rosa.