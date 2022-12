Allarme Kean: la big propone lo scambio immediato

La big propone lo scambio immediato con la Juventus per arrivare a Moise Kean: il punto

La Juventus guarda anche al mercato in vista della sessione invernale ormai alle porte e valuta le possibili mosse in entrata ma anche in uscita.

Nell’ultima parte di campionato, prima della sosta Mondiale, uno dei migliori dei bianconeri è stato sicuramente Moise Kean che ha realizzato 4 gol in campionato che hanno contribuito alla rinascita della Juventus e alla corsa verso le zone alte di classifica. Kean è tornato ad essere ambito sul mercato e potrebbe diventare un obiettivo concreto di una big spagnola. La squadra in questione è il Siviglia che ha voglia di puntare su di lui e Sampaoli è alla ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche.

Il Siviglia offre En-Nesyri per Kean

Il Siviglia, come riportato da ‘elgoldigital.com’, sarebbe pronto a mettere sul piatto Youssef En-Nesyri per arrivare a Moise Kean.

L’attaccante marocchino è stato grande protagonista col Marocco nel Mondiale in Qatar, realizzando 2 gol in 7 partite, di cui uno decisivo contro il Portogallo che è valso l’accesso in semifinale. Monchi vuole approfittare della sua esplosione e piazzarlo sul mercato nel momento di suo massimo splendore. In Liga En-Nesyri non sta ottenendo gli stessi risultati, come dimostrano gli zero gol in 10 partite. Per Monchi questo è il momento giusto di metterlo sul mercato e provare a imbastire uno scambio con la Juve per arrivare a Kean. Il marocchino, però, non sembra intenzionato a lasciare il Siviglia, quanto meno a gennaio.