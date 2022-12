Addio Serie A: va all’Al-Nassr con Cristiano Ronaldo

N’Golo Kanté potrebbe seguire Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: beffa per Juventus e Inter

I club bianconero e nerazzurro sognavano di ingaggiare N’Golo Kanté, centrocampista francese classe ’91, in scadenza di contratto con il Chelsea. Potrebbe andare all’Al Nassr con Cristiano Ronaldo.

Beffa di mercato per Juventus e Inter: il centrocampista N’Golo Kanté, in scadenza di contratto con il Chelsea, potrebbe accasarsi al club saudita dell’Al Nassr, molto vicino ad ingaggiare Cristiano Ronaldo con un contratto a dir poco faraonico.

In scadenza di contratto con il Chelsea, Kanté non scende in campo con la maglia dei Blues dal 14 agosto a causa di un problema fisico. Non sembrano esserci i margini per un rinnovo di contratto con il club londinese, ecco perché Juventus e Inter avevano valutato di ingaggiarlo, pronte a sfidarsi in un derby di mercato. Sfida che, però, difficilmente andrà in scena.

Calciomercato Juventus e Inter: beffa Kanté, va all’Al Nassr

Tra gli altri club che hanno messo nel mirino Kanté c’è anche il Barcellona (alle prese con i noti problemi finanziari), ma come rivelato da FootMercato, nelle ultime ore si sarebbe registrato un forte inserimento da parte dell’Al Nassr.

Il club saudita potrebbe ingaggiare N’Golo Kanté a parametro zero, con il giocatore che sarebbe tutt’altro che contrario al passaggio all’Al Nassr. Prima, però, la società dovrà cedere qualcuno, dato che il regolamento della Federcalcio saudita permette di ingaggiare solo sette calciatori stranieri e ad ora l’Al Nassr ne ha otto in rosa. Luiz Gustavo, Vincent Aboubakar e Alvaro Gonzalez potrebbero lasciare per far spazio a Cristiano Ronaldo e Kanté.