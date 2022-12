Vlahovic-Barcellona: la Juve provoca con uno scambio epico

Intreccio di calciomercato che vedrebbe Vlahovic volare verso il Barcellona: ma la Juventus provoca con uno scambio epico

L’inizio di stagione di Dusan Vlahovic è stato molto difficile, così come quello di tutta la Juventus. L’attaccante ex Fiorentina è stato attanagliato da diversi infortuni che sicuramente non lo hanno aiutato a rialzarsi. Il gol segnato al Mondiale con la Serbia e la sua esultanza hanno spiegato la rabbia e la voglia di ripartire.

Nel frattempo il bomber serbo potrebbe diventare protagonista del prossimo calciomercato estivo, finendo nel mirino del Barcellona. Club catalano all’assalto e Juventus che potrebbe rispondere con uno scambio epico.

Calciomercato Juventus, Vlahovic erede di Lewandowski: chiesto in cambio Dembele e non solo

L’inizio di stagione difficile per Vlahovic non toglie sicuramente il suo valore come bomber. Per questo motivo il Barcellona potrebbe metterlo nel mirino per la prossima stagione. A lasciare i catalani potrebbe essere Robert Lewandowski, che ha anche espresso il desiderio di giocare con Messi prima di lasciare il cambio.

La Juventus però non lascerà partire il suo bomber tanto facilmente. Infatti i bianconeri in cambio di Vlahovic potrebbero chiedere il cartellino di Ousmane Dembele, attaccante classe ’97 con contratto in scadenza nel 2024 e un conguaglio economico da 20 milioni a loro favore. Uno scambio epico che fa capire anche l’importanza di Vlahovic per la Juventus.