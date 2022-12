Morata, la storia infinita. Torna in Serie A: derby clamoroso

Alvaro Morata e il suo futuro potrebbero trovare nuovamente terreno fertile nel campionato di Serie A. Reduce dal Mondiale in Qatar, lo spagnolo può essere ceduto in estate

Alvaro Morata è una vecchia conoscenza del campionato italiano e soprattutto della Juventus. Il calciatore spagnolo, attualmente in forza all’Atletico Madrid di Simeone non è considerato incedibile e potrebbe vedere il suo futuro tinto nuovamente di colori italiani.

Reduce da un Mondiale tutto sommato positivo dal punto di vista personale – 3 gol e 1 assist in 4 partite – l’attaccante madrileno è rientrato alla base dopo aver terminato il prestito alla Juventus questa estate. In Serie A ci sono molte squadre con non pochi problemi nel reparto avanzato e il contratto in scadenza nel 2024 rende Morata un acquisto appetito e di livello.

Inter e Milan si sfidano, l’ex Juve nel mirino

Il campionato fin qui disputato ha cominciato a dare i primi esiti per quanto riguarda alcuni innesti del mercato estivo operati da Milan e Inter. Sulla sponda rossonera ad esempio chi non ha assolutamente convinto è Divock Origi, preso tra infortuni e prestazioni poco convincenti.

Inzaghi invece avrà il suo da fare con Lukaku, anch’egli stravolto dagli infortuni e reduce da un Mondiale che lo ha visto protagonista in negativo e, secondo molti, responsabile dell’eliminazione del Belgio. Pioli e Inzaghi hanno ben chiaro che i loro bomber dovranno lasciare Milano in estate, per fare spazio pedine più incisive a livello realizzativo. Inzaghi inoltre sembra disposto a lasciar partire Joaquin Correa, altro calciatore che fin qui ha deluso – e non poco – le attese.

Per le due milanesi uno dei colpi più appetibili sarebbe proprio Alvaro Morata, valutato circa 25 milioni di euro, ma che grazie al suo contratto in scadenza nel 2024 potrebbe tornare in Italia a un costo decisamente scontato. Con 185 gol alle spalle, l’attaccante di Madrid costituisce sicuramente una garanzia non irrilevante. Attenzione però, perché sullo sfondo c’è il Manchester United, pronto all’assalto del madrileno, qualora il cartellino di Gakpo – primo obiettivo dei Red Devils – avesse costi proibitivi.