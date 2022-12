Bennacer subito: scambio da urlo col Milan e risposta immediata

Un top club vorrebbe assicurarsi le prestazioni di Ismael Bennacer già nel mese di gennaio, proponendo al Milan uno scambio scoppiettante

Milan tra campo e calciomercato. Il gruppo guidato da mister Stefano Pioli deve prepararsi al meglio in vista della prossima gara in trasferta contro l’insidiosa Salernitana di Davide Nicola, che aprirà le danze della sedicesima giornata del campionato di Serie A (mercoledì 4 gennaio).

Si tratta di un match ampiamente alla portata sulla carta, ma dalla ripresa in avanti nessuna sfida andrà presa sotto gamba. A maggior ragione considerando che i granata hanno delle armi a disposizione che possono creare apprensione alla retroguardia rossonera. In attesa che il terreno di gioco torni ad emettere sentenze, la dirigenza targata Maldini-Massara continua a lavorare sodo sul fronte rinnovi. C’è la situazione Leao che va sistemata in fretta, a prescindere da quale sarà l’esito della telenovela. C’è ottimismo circa la permanenza del portoghese in quel di Milano, dato che l’esterno ex Lille preferirebbe non andare via. Ma è bene non escludere ogni scenario, poiché abbiamo a che fare con una matassa difficile da sbrogliare. Nel fascicolo relativo ai prolungamenti, inoltre, troviamo pure il nome di Ismael Bennacer, il quale – come il proprio compagno di squadra lusitano – presenta un contratto in scadenza giugno 2024, oltre che numerosi corteggiatori nel panorama europeo.

Calciomercato Milan, Jorginho più soldi per Bennacer: Maldini dice no al Chelsea

Tra questi ci sarebbe anche il Chelsea. I ‘Blues’ pare siano realmente interessati al profilo dell’algerino e starebbero pensando di avanzare una super proposta di scambio durante la sessione invernale dei trasferimenti. Entrando più nello specifico, il club londinese metterebbe sul piatto 35 milioni di euro cash più il cartellino di Jorginho.

Il termine del rapporto lavorativo tra la società inglese e l’italo-brasiliano è previsto tra sei mesi, col rinnovo del regista ex Napoli che a meno di sorprese non avverrà. Motivo per cui la sua valutazione si attesta intorno ai 12 milioni di euro. Nel caso giungesse davvero tale offerta negli uffici del club di Via Aldo Rossi, però, il direttore tecnico non esiterebbe a rispedirla al mittente. Perciò il Chelsea, presumibilmente, dovrà studiare un’altra strategia per assicurarsi le prestazioni di Bennacer.