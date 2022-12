Dimenticato da Deschamps: Juve o Inter per il post Dumfries

Il calciatore non è stato tra i protagonisti della cavalcata finale della Francia al Mondiale, ora rischia il posto nel club e ci potrebbero pensare in Serie A

La Francia termina a testa alta il suo percorso nel Campionato del Mondo di Qatar 2022 contro un’Argentina desiderosa fino all’ultimo secondo di alzare la coppa, trascinata dal solito imperioso Lionel Messi a coronamento di un sogno durato tutta una carriera.

Ad essersi confermato tra i pericoli principali non soltanto della competizione ma anche dell’intero panorama calcistico interazionale è il predestinato Kylian Mbappé, reduce dalla premiazione di capocannoniere, ma alcuni dei suoi connazionali hanno mal figurato sin dalle prime battute della fase a gironi. È stato il caso dell’esterno destro Benjamin Pavard.

Calciomercato, anche il Bayern rinuncia: Pavard in Serie A

Il calciatore è stato relegato in panchina alle spalle del centrale Koundé, adattato a terzino, per non aver pienamente convinto il tecnico francese Didier Deschamps. Ad aver accusato il colpo è stato anche il Bayern Monaco, club detentore del cartellino: voci di corridoio riportano Pavard tra i cedibili del prossimo giugno, per fare spazio al possibile colpo Denzel Dumfries di provenienza Inter.

Ed è proprio all’Inter, oltre che alla Juventus, che Pavard potrebbe essere proposto nel caso in cui l’operazione per l’olandese – sul quale è forte anche il pressing del Chelsea e di qualche altro club di Premier League – dovesse andare a buon fine. Verosimilmente il club bianconero, al contrario, potrebbe affacciarsi sul profilo dell’ex Stoccarda per compensare la perdita di Juan Cuadrado.