Juve, colpo folle: il post Bonucci arriva da Milano

Il calciomercato della Juventus passerà da un importante colpo in difesa: occhi a Milano per la super offerta

Non è un mistero che in casa Juventus molta dell’attenzione generale, in questo momento, sia rivolta all’Inchiesta Prisma. I guai giudiziari a cui potrebbe andare incontro il club torinese sono sotto gli occhi di tutti ma, intanto, la squadra di Allegri tornerà presto in campo.

Il match contro la Cremonese è dietro l’angolo, a poco più di una settimana di distanza, ma intanto i vertici della ‘Vecchia Signora’ sono già pronti a lavorare ai prossimi colpi che renderanno più forte la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E tra questi, in estate, una priorità su tutte si chiama difesa ed in particolare al centro della retroguardia che i bianconeri dovranno operare con grande impegno. Perché le prestazioni di Leonardo Bonucci, che tra poco più di cinque mesi compirà 36 anni ed è in scadenza nell’estate 2024, non hanno convinto. Gli addii di Chiellini e de Ligt, poi, ha lasciato un vuoto che non è stato ancora colmato del tutto: ecco perché almeno un grande centrale arriverà a Torino al termine dell’attuale stagione.

La Juve vuole Kalulu: la situazione

Dei diversi nomi al vaglio, uno in particolare potrebbe salire alla ribalta visto che piace tanto alla società bianconera. Occhi a Milano, sulla sponda rossonera del Naviglio, dove il profilo di Pierre Kalulu intriga la Juventus per giugno.

Il francese, arrivato quasi a zero al Milan nel settembre 2020, ha registrato una crescita impressionante attestandosi tra i migliori interpreti del ruolo in Europa. La valutazione del Milan è di almeno 50 milioni di euro per il suo gioiello, che viene considerato il perfetto erede di Bonucci in quel di Torino. Nonostante ciò, Maldini non ha la minima intenzione di mettersi al tavolo per trattare un’eventuale cessione: Kalulu non si tocca. L’ex Lione è considerato il futuro della difesa del ‘Diavolo’ e, al momento, non verranno prese in considerazioni offerte di ogni sorta per Kalulu.