Simeone anticipa la Serie A: assalto al Campione del Mondo

“El Cholo” Simeone continua a monitorare importanti obiettivi di calciomercato: assalto al top player divenuto grande al Mondiale

Il Mondiale è da sempre una vetrina importante per alcuni calciatori che si possono così mettere in mostra durante la manifestazione iridata. Così un Campione del Mondo è pronto a cambiare direttamente squadra dopo aver alzato la Coppa prestigiosa con l’Argentina.

Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes” il centrocampista argentino del Brighton, Alexis Mac Allister, è diventato il principale obiettivo dell’Atletico Madrid per rinforzare il centrocampo di Simeone in vista della prossima stagione. Dopo un Mondiale da protagonista, sulle sue tracce sono piombati i migliori club d’Europa e non solo, pronti a fare follie per il talentuoso centrocampista argentino. Il club inglese non lo lascerà partire a meno di 60 milioni di euro per massimizzare così la sua cessione in ottica futura.

Calciomercato, addio Serie A: Mac Allister ha scelto

Anche diversi club d’Italia aveva pensato a lui per essere protagonisti in Champions League, ma non sarà facile ormai averlo a disposizione. L’Atletico Madrid vorrebbe così anticipare tutti in vista della prossima stagione provando l’assalto decisivo.

In panchina nella prima gara inaugurale del Mondiale, il Ct Scaloni ha scelto subito lui dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita. Lui ed Enzo Fernandez sono stati decisivi nel corso del Mondiale con prestazioni da apllausi: Mac Allister è stato protagonista nelle due fasi di gioco mettendosi in luce in Qatar. I prossimi mesi saranno decisivi per capire al meglio la sua destinazione, ma nel frattempo lo stesso allenatore italiano Roberto De Zerbi intende valorizzarlo per poi dirsi addio in estate. A gennaio difficilmente lascerà la Premier League: i discorsi per una sua cessione saranno rinviati a partire dalla prossima stagione.