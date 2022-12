Soldi e scambio in arrivo: Il Barca spaventa il Milan

Con questo lungo stop dei vari campionati, le società hanno iniziato a programmare non solo il mercato invernale, ma anche estivo in vista della prossima stagione.

Il calciomercato è pronto a riaprire i battenti con la sua sessione invernale, con le società che stanno pensando di acquistare calciatori in grado di aumentare la propria rosa.

Oltre al mercato di riparazione che partirà a gennaio, però, i più grandi club europei sono molto attivi anche per il prossimo calciomercato estivo, in vista della prossima stagione. Uno di questi è il Barcellona, che sta già pensando a come rinforzare la rosa di mister Xavi per il prossimo campionato. Il reparto che i blaugrana vogliono rinforzare è l’attacco, con l’obiettivo numero uno che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Il Barcellona guarda al futuro: occhi su Leao

Come detto, il Barcellona sta già penando a come rinforzare la propria rosa nel prossimo mercato estivo, e sembra aver individuato il principale obiettivo per quanto riguarda la fase offensiva.

Stiamo ovviamente parlando di Rafael Leao, esterno offensivo portoghese del Milan. Il classe 1999 si è reso protagonista di una prima parte di stagione ottima sia con il club che con la nazionale ai mondiali, dove ha disputato complessivamente 25 partite realizzando nove gol e servendo nove assist. Queste ottime prestazioni, unite anche a quelle della passata stagione, hanno portato i maggiori club a mettergli gli occhi addosso, tanto che il Barca sembra pronto a far recapitare al Milan la prima offerta. Gli spagnoli, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto una parte cash e il cartellino di Raphinha, esterno brasiliano classe 1996. Sarà importante capire se il Milan sia disposto a prendere in considerazione delle contropartite tecniche, o se sia disposto a cederlo solo di fronte ad offerte solo cash. Il mercato del futuro sembra già entrato nel vivo, con Leao che potrebbe viverlo da protagonista assoluto.