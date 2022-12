Juve e Barça pensano subito allo scambio: tutto dipende da Vlahovic

Un intreccio di mercato potrebbe portare Memphis Depay alla Juventus: il Barcellona ora chiede subito Adrien Rabiot

Dialoghi fitti tra Juventus e Barcellona: i due club a gennaio potrebbero concludere un doppio affare, anche se le due trattative non saranno necessariamente legate tra loro.

Nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato, infatti, il Barcellona proverà a portare via da Torino Adrien Rabiot. Legato alla Juventus da altri sei mesi di contratto, è reduce da un ottimo Mondiale con la Nazionale francese.

La sua valutazione di mercato oscilla tra i dieci ed i quindici milioni di euro, così come quella di Memphis Depay, attaccante olandese classe ’94. Anche lui è in scadenza di contratto con il Barcellona che lo offrirebbe in cambio del centrocampista francese.

Calciomercato Juventus, lo scambio Rabiot-Depay legato a Vlahovic

Un’operazione che permetterebbe a Juventus e Barcellona di non perdere, rispettivamente, Rabiot e Depay a parametro zero. La Juventus però, prenderebbe in considerazione la possibilità di concludere l’affare solo nel caso in cui Dusan Vlahovic dovesse clamorosamente lasciare il club bianconero già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

L’attaccante serbo ha tanti estimatori, ma difficilmente lascerà Torino a gennaio. La Juventus prenderebbe in considerazione offerte non inferiori ai 100 milioni di euro, richiesta che indubbiamente “spaventa” anche i top club europei, soprattutto nella fase invernale di trasferimenti.