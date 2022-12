Klopp stravolge i piani del Napoli: “Lo ha chiamato”

Jurgen Klopp è pronto a firmare un grande colpo per il suo Liverpool: lo ha già chiamato, il Napoli è avvisato

Il Natale è ormai alle spalle e per i club di Serie A la priorità, in questo momento, è ovviamente il ritorno in campo. E il Napoli capolista, dopo una prima parte di stagione sfavillante, dovrà vedersela subito con l’Inter.

Una gara dal significato profondo tanto per gli azzurri, che non hanno la minima intenzione di lasciare avvicinare Milan, Juve e Inter, quanto proprio per la squadra di Inzaghi che deve tornare a correre se non vuole rischiare sorprese sgradite a fine anno. Adesso, però, a monopolizzare l’attenzione delle dirigenze sarà il calciomercato invernale che riaprirà ufficialmente i battenti tra una settimana. E le strade di Napoli e Liverpool, in tal senso, potrebbero finire per intrecciarsi proprio nel 2023. Secondo quanto viene riportato da Ahmet Ercanlar, giornalista turco, il Liverpool ed in prima persona Jurgen Klopp avrebbe messo nel mirino uno dei talenti a disposizione di Luciano Spalletti. Il Napoli trema, perchè l’allenatore tedesco pare abbia tutta l’intenzione di puntare forte su Eljif Elmas, trequartista macedone sotto contratto con la società di Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno 2025.

Dal Napoli al Liverpool: Spalletti trema

“Klopp ha chiamato Eljif Elmas e gli ha detto che vuole vederlo a Liverpool“, ha scritto su Twitter il giornalista che ha poi aggiunto un dettaglio economico di rilevante importante nel caso in cui il fantasista lasciasse a titolo definitivo il Napoli.

“Se questo trasferimento avverrà, anche il Fenerbahce otterrà una quota”. Sì, perchè Elmas è approdato in azzurro proprio dalla società turca, nell’estate 2019 per poco più di 16 milioni, e adesso il Fenerbahce potrebbe ‘tifare’ per la cessione ad una cifra importante, in modo da incassare il conguaglio come riportato nel contratto tra i turchi ed il Napoli. Una notizia non proprio positiva per la capolista della Serie A, con Spalletti che ha comunque fatto spesso e volentieri affidamento sul gioiello macedone, reduce da 26 presenze con 3 gol ed 1 assist vincente.