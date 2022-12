Cambia idea, per la Serie A se ne riparla a giugno

La Serie A riaprirà i battenti tra pochi giorni, esattamente come la finestra di calciomercato invernale. Il 2 gennaio è molto vicino ma c’è stato il dietrofront del calciatore

In Serie A sono molte le squadre che dovranno intervenire sul mercato già a gennaio, soprattutto la Juventus, ma in questo caso i bianconeri potrebbero piazzare il colpaccio a giugno.

Arrivano notizie contrarie rispetto a quanto appreso nei giorni precedenti e dalla Spagna ci sono aggiornamenti su una vecchia conoscenza del campionato di Serie A.

Kessie cambia idea, resta a Barcellona fino a giugno

Franck Kessie si è trasferito la scorsa estate al Barcellona, firmando un contratto fino al 2026 e liberandosi dal Milan a parametro zero. Le sue prestazioni però sono state molto distanti dalle attese in casa blaugrana, complice sicuramente anche l’infortunio occorso il 2 novembre scorso.

Il centrocampista è stato messo al centro delle dinamiche del mercato in uscita del Barcellona in questi mesi, ma l’ivoriano ha deciso di “redimersi” e per tutto dicembre ha lavorato sodo con il preparatore atletico per rientrare al meglio. Kessie, contrariamente ad alcuni compagni di squadra, ha sfruttato la sosta Mondiale per recuperare la forma anche da casa sua in Costa D’Avorio.

La Juventus – che sperava di poter portare il calciatore alla Cortinassa già a gennaio – dovrà quindi attendere l’estate e capire se Kessie tornerà nei piani di Xavi o meno. Qualora il centrocampista dovesse riconquistare la fiducia di Xavi e della dirigenza blaugrana, potrebbe anche non lasciare la Spagna. Allegri comunque spera nel colpaccio, soprattutto per accostare un centrocampista di esperienza a profili più giovani. Il tecnico toscano poi dovrà dirimere tutti i dubbi relativi al contratto di Rabiot, che in caso di addio lascerebbe il centrocampo bianconero con non pochi problemi.