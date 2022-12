Ronaldo ha deciso, visite mediche già fissate

Cristiano Ronaldo ha vissuto l’ultima parte dell’anno come nessuno vorrebbe. Dopo l’addio al Manchester è arrivata la cocente eliminazione dal Mondiale, ma ora ha deciso il suo futuro

Uno dei calciatori più forti di sempre ha vissuto mesi di apprensione lontano dai campi per un certo periodo, dopo l’addio non proprio dolce con il Manchester United.

Con il suo Portogallo poi la liaison non è andata certo meglio, trovandosi spesso ai ferri corti con l’ormai ex ct Santos, tuttavia CR7 pare aver deciso finalmente il suo futuro e a gennaio dovrebbe raggiungere la sua nuova metà, pronto a disputare la seconda parte di campionato.

Visite mediche per Ronaldo, lo attende l’Al Nassr

Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter da James Benge, corrispondente della CBS, l’Al Nassr avrebbe già fissato le visite mediche per Cristiano Ronaldo. “Un passo che trasmette ottimismo” per il trasferimento del portoghese in Arabia Saudita secondo il giornalista.

L’obiettivo della squadra araba è quello di chiudere l’accordo con CR7 all’apertura della finestra invernale di calciomercato, potendo così contare sul suo apporto per i restanti mesi della Saudi Pro League. Tuttavia nulla è stato ancora deciso a livello ufficiale, ma la settimana si preannuncia molto calda. Ronaldo, qualora l’affare dovesse chiudersi, troverebbe ad attenderlo vecchie conoscenze dei campionati in cui ha militato, come David Opsina, ex Napoli e Alvaro Gonzalez, ex Villarreal.

Al portoghese entrerebbero nelle casse 75 milioni di euro a stagione, con aggiunta di un accordo per il post carriera calcistica, portandolo a guadagnare cifre astronomiche. La prenotazione delle visite mediche per Cristiano Ronaldo lascia intendere che l’accordo è a un passo, ma nel calcio, si sa, le cose possono cambiare repentinamente.