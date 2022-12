Pioli vuole garanzie 🤝 : 10 milioni a gennaio per il bomber 🔥

Il tecnico rossonero non potrà sempre contare su Giroud e chiede uno sforzo in più sul mercato alla società, spunta il profilo del francese in scadenza nel giugno 2023

Il Milan è secondo soltanto al Napoli in questa prima metà di stagione e vuole ad ogni costo riconfermarsi Campione d’Italia per il secondo anno consecutivo, nonostante la folta concorrenza. Il tecnico Stefano Pioli può contare su una rosa di grande caratura, ma servirebbe qualche garanzia in più nel reparto offensivo ad oggi nelle mani del solo Oliver Giroud.

Il centravanti francese, infatti, è reduce da un grande percorso con la Nazionale di Deschamps al Mondiale e sa di poter dire ancora la sua in un campionato sul quale ha impattato positivamente già dalla passata stagione. Se non fosse che, in caso di necessità, Pioli debba contare a fasi alterne su attaccanti come Origi e Rebic, attorno ai quali la dirigenza rossonera si starebbe muovendo per capire cosa fare la prossima estate. Un ricambio di spessore, dunque, è assolutamente necessario per donare nuovo equilibrio in organico.

Calciomercato Milan, idea Dembélé per l’attacco del futuro

Al di là dei nomi già menzionati in precedenza, il duo Maldini–Massara potrebbe fare un pensierino sul cartellino del centravanti ventiseienne Moussa Dembélé di proprietà dell’Olympique Lione, con cui è in scadenza di contratto proprio a fine stagione.

Nell’ormai lontano 2018 il club di Ligue 1 lo aveva strappato dall’Atletico Madrid per 22 milioni di euro, ma adesso il suo valore sembrerebbe essere nettamente calato anche a fronte di una prima metà di stagione poco propositiva: 3 le reti nelle 12 presenze maturate. I rapporti tra le due parti sembrano essere piuttosto buoni, dunque non si esclude che il Milan possa affacciarsi al ribasso già da gennaio per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.